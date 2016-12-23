Путин назвал эвакуацию Алеппо крупнейшей гуманитарной акцией

Без участия России, процесс урегулирования ситуации в сирийском Алеппо был бы невозможен, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Он также отметил важную роль, который в этом процессе сыграли руководство Ирана и Турции.

«Сотрудничество в трехстороннем формате сыграло большую роль в решение проблем вокруг Алеппо. Особенно важно, что на завершающем этапе без боевых действий выводили людей десятками тысяч. Речь идет о более 100 тысячах человек, которые были выведены из Алеппо. Это крупнейшая в современном мире международная гуманитарная акция. Ее нельзя было бы достичь без активных действий турецкого и иранского руководства, а также при нашем самом активном участии», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста Sputnik Турция.

Следующим этапом, по словам российского президента, должно стать соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии, а затем начало переговоров. В качестве площадки для переговоров рассматривается Астана.