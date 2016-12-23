Шойгу доложил Путину о завершении операции в Алеппо

Глава Миноброны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отчитался о полном выводе боевиков из Алеппо. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Шойгу уточнил, что операция проводилась в два этапа, с привлечением военных Турции и Ирана. Министр подчеркнул, что этот шаг является важным фактором для нормализации обстановки, в настоящее время созданы все условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.

«И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Владимир Путин попросил поблагодарить российских военных в Сирии, Минобороны и Генштаб РФ за проделанную работу.

22 декабря СМИ сообщили, что боевики покинули Алеппо, и «город находится полностью под контролем сирийской армии».

Представитель Международного комитета Красного Креста Криста Армстронг подтвердила эту информацию и заявила об окончании осады Алеппо.