ЦБ отключил Банк на Красных Воротах от электронных платежей

Московский Банк на Красных Воротах отключен от системы регулятора «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), передает РИА Новости со ссылкой на источник в банковской сфере.

Сотрудник колл-центра кредитной организации сообщил о приостановлении проведения всех клиентских операций, в том числе выдачи вкладов.

Отметим, что банки, отключенные от БЭСП, часто лишаются лицензии на ведение деятельности. Однако бывают случаи, когда отключение является временным и связано с техническими неполадками.

Убыток Банка на Красных Воротах за 11 месяцев текущего года составил 314 млн рублей. Он соблюдает все необходимые обязательные нормативы Банка России, хотя их значения близки к минимально допустимому уровню.