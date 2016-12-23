Россия утвердила создание постоянной базы ВМФ в Сирии

Глава РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Сирией о расширении территории пункта обеспечения ВМФ России в районе сирийского порта Тартус. Соответствующая информация размещена сайте Кремля.

Соглашение также определит статус личного состава российской базы ВМФ в порту и будет регламентировать заходы военных кораблей РФ в территориальные и внутренние воды Сирии. Кроме того президент России распорядился подписать протокол к соглашению с Сирией, предполагающий размещение авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории арабской республики.

Ранее главы МИД России, Ирана и Турции обсудили перспективы трехстороннего сотрудничества для урегулирования ситуации в Сирии, передает «Коммерсантъ».