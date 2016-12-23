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23 декабря 2016, 13:55
гражданская авиация Ливия

Угонщики захватили ливийский самолет A320

Самолет А320 авиакомпании Afriqiyah Airways
Самолет А320 авиакомпании Afriqiyah Airways

Угонщики захватили самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находятся 118 человек, сообщает Times of Malta.

Авиалайнер выполнял перелет по внутреннему маршруту и следовал в Триполи из ливийского города Себа. После захвата он приземлился в аэропорту Мальты. Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.

В свою очередь, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в своем твиттере, что он извещен об угоне самолета. По его словам, в настоящее время эта информация проверяется правоохранительными органами.

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