Угонщики захватили ливийский самолет A320

Угонщики захватили самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находятся 118 человек, сообщает Times of Malta.

Авиалайнер выполнял перелет по внутреннему маршруту и следовал в Триполи из ливийского города Себа. После захвата он приземлился в аэропорту Мальты. Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.

В свою очередь, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в своем твиттере, что он извещен об угоне самолета. По его словам, в настоящее время эта информация проверяется правоохранительными органами.