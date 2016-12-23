Глава ЦРУ выступил против кибератак на Россию

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан прокомментировал в интервью Национальному общественному радио (NPR) возможность ответа США на кибератаки в ходе предвыборной кампании, в осуществлении которых винят Россию.

Бреннан заявил: «Не думаю, что нам стоит прибегнуть к тактике и методам, которые применяют против нас наши противники. Думаю, следует помнить, за что мы боремся. Мы боремся за свою страну, нашу демократию, наш образ жизни и их сохранение. Нечестные методы, которые используют некоторые наши оппоненты и противники, думаю, ниже величия этой страны».

Напомним, ранее Россию обвинила в кибератаках Литва. Руководитель Центра кибербезопасности Литвы Римтаутас Церниаускас заявил, что связанные с Кремлем хакеры установили вредоносное программное обеспечение на компьютеры литовских властей.

Москва отвергает все обвинения в организации хакерских атак на правительственные интернет-ресурсы других государств.