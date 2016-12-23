Путин рассказал о всеобщей поддержке действий ЦБ

Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки из Татарстана о правомерности ликвидации коммерческих банков, заявил, что линию Центробанка по оздоровлению финансовой систему поддерживают все эксперты.

"Нет никого, кто бы думал, что ЦБ действует ошибочно. Это работа, направленная на обеспечение интересов вкладчиков. Чтобы обеспечить интересы физлиц, и введена система гарантирования. Кстати, ЦБ активно работает и с руководством Татарстана", - отметил он.

Путин допустил, что в регионах должны появляться свои банки, чтобы они могли поддерживать малый и средний бизнес. По его словам, можно было бы даже смягчить требования к ним. Однако качество работы кредитных организаций падать не должно, заключил Путин.

Отвечая на вопрос, лидер РФ не мог не пошутить: "Здесь татары - там татары. Куда уж без татар".

Ранее сегодня ЦБ ввел временную администрацию в казанском Интехбанке. На удовлетворение требований его кредиторов наложен мораторий из-за "неустойчивого финансового положения и наличия угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков".