Путин выступил против «перекошенных» стандартов ювенальной юстиции

Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо, заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. В то же время президент высказался против домашнего насилия над детьми, в том числе оправданного традициями воспитания.

«Детей лучше не шлепать и ссылаться на какие-то традиции. Существует много других способов воспитания. Это вредно и разрушает семью», — сказал Путин. Вместе с тем президент подчеркнул, что выступает против «совершенно перекошенных» стандартов ювенальной юстиции. Новые законы в этой сфере будут пересмотрены, пообещал Путин.