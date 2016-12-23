Путин рассказал о высоких отношениях с Китаем

Высокий уровень взаимоотношений отношений России и Китая, а также общие позиции на многие внешнеполитические вопросы является важным стабилизирующим элементом во всех международных делах, заявил президент Владимир Путин.

«То, что сложилось между Россией и Китаем за последние годы — это больше, чем стратегическое партнерство. В экономическом плане Китай — самый крупный партнер. Есть небольшое снижение, связанное с объективными обстоятельствами, но мы диверсифицируем наши отношения и объем товарооборота в высокотехнологичных областях существенно растет за последнее время», — сказал Путин.