В Германии по подозрению в подготовке теракта‍ задержаны двое

Немецкая полиция задержала двух человек, которые подозреваются в подготовке теракта в одном из торговых центров города Оберхаузена, они были задержаны полицейским патрулем, одетым в гражданское, передает агентство Spiegel со ссылкой на сообщение правоохранительных органов.

Отмечается, что задержанные являются выходцами из Косово. Речь идет о двух братьях в возрасте 28 и 31 года. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства, в частности, как далеко зашла подготовка преступления и были ли привлечены к ней иные лица.

Полиция Германии находится в состоянии повышенной готовности с 19 декабря, когда был совершен наезд грузовиком на людей на рождественской ярмарке в Берлине. Тогда жертвами теракта стали 12 человек.