В Совфеде рассказали о «расстрельных списках» российских дипломатов

Вице-спикер Совета Федерации России Ильяс Умаханов заявил о подготовке террористическими организациями так называемых «расстрельных списков» российских дипломатов, находящихся за границей. В связи с этим он отметил необходимость усиления мер по обеспечению безопасности дипломатических представительств России, включая всех сотрудников и членов их семей. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас просачивается информация о том, что ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и другие террористические организации готовят "расстрельные списки", мы это уже проходили в свое время на Кавказе. Возможно, эта информация и не соответствует действительности, но я предлагаю дать протокольное поручение международному и оборонному комитетам подготовить наши предложения по усилению безопасности наших диппредставительств, их сотрудников и членов их семей», — подчеркнул Умаханов.

Он отметил, что такие меры безопасности касаются вопросов финансирования и вопросов межведомственного взаимодействия.

Напомним, 19 декабря было совершено покушение на российского после в Турции Андрея Карлова. В результате полученных ранений дипломат скончался. 22 декабря Карлов был похоронен в Москве.