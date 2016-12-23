Отстраненные за допинг биатлонисты получили призы в Сочи-2014

Оба российских биатлониста, отстраненных Международным союзом биатлонистов от участия в соревнованиях, вошли в число призеров Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает норвежский портал NRK со ссылкой на собственные источники.

При этом спортсмены ранее не были уличены в нарушении антидопинговых правил и оба уже завершили свои карьеры.

В отношении этих биатлонистов Международный олимпийский комитет ведет дисциплинарные расследования по итогам второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.