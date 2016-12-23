Путин объяснил назначение губернаторов необходимостью смены элит

Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции ответил на вопрос журналиста "КП" о том, почему он назначает главами регионов приближенных к Кремлю людей.

По словам Путина, его единственной целью в этом случае является "благо России".

"Вы назвали всего троих. Разве они играют существенную роль в депутатском корпусе? Конечно, мы доверяем местным кадрам. В подавляющем большинстве регионов они и работают. Но иногда элиты тоже нужно обновлять. И это является требованием местного населения. Критерии отбора - личные и деловые качества, которые дают основания полагать, что они будут эффективно справляться с обязанностями. А дальнейшая карьера зависит только от результатов работы и одобрения населения", - рассказал президент.