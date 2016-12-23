ЕР приостановила членство арестованного вице-губернатора Приморья

Приморский совет местного отделения партии «Единая Россия» приостановил членство бывшего вице-губернатора края Сергея Сидоренко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Члены политического совета местного отделения "Единой России" Артемовского городского округа в составе 15 человек 22 декабря на внеочередном заседании приняли решение приостановить членство в партии Сидоренко Сергея Петровича — бывшего вице-губернатора Приморья. Решение было принято, согласно уставу, в связи с возбуждением уголовного дела против чиновника», — сообщили агентству в отделении партии.

21 декабря Фрунзенский суд Владивостока отправил Сидоренко под домашний арест сроком на два месяца после обвинения в покушении на мошенничество по делу о расходовании 40 млн рублей, выделенных аграриям на компенсацию ущерба от тайфуна Лайонрок.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подписал прошение Сидоренко об отставке.