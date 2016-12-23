СМИ сообщили о казни боевиками ИГ турецких военных в Сирии

В интернете появилась видеозапись с казнью двух турецких военных в Сирии, опубликованная боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщается на сайте агентства SITE Intel Group, отслеживающего медиа-активность ИГ.

Официальное подтверждение случившегося пока получить не удалось.

В конце октября разведка Ирака сообщила о казни 284 мужчин и мальчиков к югу от иракского города Мосул.

Позже стало известно о расстреле десятков заложников в том же районе. Жертвы были полицейскими и военнослужащими правительственной армии.

В начале ноября Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что боевики ИГ взяли в заложники 1600 гражданских лиц в Мосуле. Террористы собирались использовать их в качестве живого щита во время воздушных бомбардировок.