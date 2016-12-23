Большинство опрошенных россиян ждут разоблачений чиновников в 2017 году

Больше половины опрошенных россиян, 60%, ждут в следующем году громких отставок и коррупционных скандалов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты декабрьского исследования «Левада-центра».

«На конец года пришлось сразу несколько крупных коррупционных историй, в том числе, наиболее заметная — задержание министра экономического развития. Если бы оно случилось, например, летом, к концу года впечатление бы сгладилось», — сообщила изданию доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

Она также предположила, что ожидания россиян, скорее всего, оправдаются.

Шульман заявила, что происходящее нельзя назвать полноценной антикоррупционной кампанией, но «война всех против всех внутри властвующей бюрократии будет продолжаться».

Директор Левада-центра Лев Гудков заявил РБК, что доля россиян, ожидающих коррупционных скандалов с 2007 года всегда превышает половину опрошенных.

Издание отмечает, что за последние пять лет заметно снизилась доля респондентов, ожидающих массовых волнений — с 56% в 2012 году до 21% в 2016. В 1998 году государственного переворота ожидал каждый пятый участник опроса, в 2017 году его считают возможным только 9% респондентов.

С 2013 года резко снизилось количество опрошенных россиян, которые прогнозируют вспышки межнациональной розни, — с 48% до 17%.

Почти вдвое, до 22%, по сравнению с 2014 годом уменьшилось число респондентов, ожидающих обострения отношений на северном Кавказе.