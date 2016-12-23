Иркутский Минздрав назвал причину отравления «Боярышником»

Министерство здравоохранения Иркутской области назвало причину массового отравления спиртосодержащей жидкостью для ванн «Боярышник». Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

«В результате судебно-химических исследований биологических объектов, поступивших от 70 трупов, во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается», — говорится в сообщении Минздрава региона.

Работа по исследованию еще нескольких тел продолжается.

Также ведется работа по обследованию госпитализированных в больницы Иркутска людей. К настоящему времени сделан анализ биологических данные 55 больных. В 52 случаях причиной отравления назван метанол, а у трех — этиловый спирт.

По последним данным от отравления «Боярышником» в Иркутске пострадали 122 человека.