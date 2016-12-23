ФАС сделала замечание Алекперову из-за прогнозов по ценам на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предостерегла президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова от заявлений, которые могут повлечь за собой нарушение антимонопольного законодательства страны, передает РИА Новости.

«Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации», — отмечает ФАС.

Ранее Алекперов спрогнозировал в 2017 году рост цен на топливо в России на 8-12%. Он считает, что увеличение цен связано с ростом акцизов.