Fitch отозвал рейтинги всех компаний РФ по национальной шкале

Введение в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам привело к тому, что рейтинги международного агентства Fitch по национальной шкале стали непригодными для использования в регулятивных целях. В связи с этим рейтинговое агентство приняло решение отозвать такие рейтинги всех российских компаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Fitch.

В общей сложности агентство отзовет около 150 рейтингов компаний России до конца марта 2017 года.

Однако Fitch продолжит присваивать российским компаниям рейтинги по международной шкале.

«Агентство по-прежнему нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке. Fitch продолжает расширять портфель российских эмитентов международных долговых обязательств, который в настоящее время насчитывает около 200 эмитентов», — говорится в сообщении Fitch.