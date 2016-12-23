Путин одобрил работу раскрывших данные о демократах США хакеров

Президент России Владимир Путин отказался признавать участие страны в хакерских атаках на серверы Демократической партии США в канун президентских выборов.

При этом Путин выразил недовольство тем, что содержание его приватной беседы с Бараком Обамой стало достоянием прессы: "Я никогда не говорю о том, о чем мы говорим с коллегами с глазу на глаз".

"Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне и все время забывает о главном. А может кто-то другой организовал атаку. Разве это главное? Главное - суть данных, представленных хакерами. После того, как они показали манипуляции общественным мнением со стороны демократов, в партии начались отставки. Но вместо извинений перед избирателей они начали кричать по поводу того, кто произвел атаки", - заявил Путин.