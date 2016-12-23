Захватчики ливийского лайнера отпустили пассажиров

Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah Airways отпустили пассажиров после приземления на Мальте. Об этом сообщается в твиттере телеканала Sky News Arabia.

Точное число пассажиров не называется. Экипаж остается на борту захваченного самолета, который стоит на взлетном поле с включенными двигателями.

Ранее издание Times of Malta сообщило, один из захватчиков вооружен ручной гранатой. Также отмечалось, что захватчики готовы отпустить пассажиров, если их требования будут выполнены. О чем конкретно идет речь, не уточняется.

Сообщения мальтийских СМИ об этом инциденте довольно противоречивы. По некоторым данным, самолет угнал одиночка, по другим данным угонщиков могло быть двое. Издание Times of Malta также предположило, что самолет захватил сторонник бывшего главы Ливийская джамахирии Муаммара Каддафи.

В настоящее время все рейсы в аэропорту Мальты, где совершил посадку угнанный самолет, отменены.

Ранее сообщалось, что на борту угнанного лайнера находятся 118 человек. Лайнер выполнял перелет по внутреннему маршруту и следовал в Триполи из ливийского города Себа.