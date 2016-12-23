Путин ответил на вопрос об освобождении режиссера Сенцова

Президент Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции ответил на вопрос об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова, а также об обстановке в Донбассе и задержании украинских военных в Крыму.

"Режиссеры и журналисты должны заниматься журналистикой и производством спектаклей и фильмов. Но что делать, если режиссер готовился к совершению терактов? Это доказано в суде. Чем он отличается от кадрового сотрудника разведки? Сегодня мы отпустим одних, а завтра придут другие. Нужно договориться о том, чтобы это было прекращено, тогда будет поставлен вопрос об амнистии", - заявил Путин.

По его словам, задержанных в Крыму военных Украины никто не пытал и не бил, а остальные факты легко могут проверить журналисты. "Сейчас они дают показания. Это комплекс данных, одно подтверждает другое. Если будет политическая воля, то такие конфликты будут разрешены", - пояснил президент.

"Нормандский формат - довольно вялый, но без него вообще невозможно договориться", - завил Путин. "Хорошо было бы добиться того, что на Донбассе не считали оккупантами украинскую армию. Мы делаем все, чтобы удерживаемые обеими сторонами лица были освобождены, чем более полно будет реализован этот момент - тем лучше. Я полностью согласен с реализацией плана обмена всех на всех. Но выяснилось, что это не устраивает Донбасс. Лица, удерживаемые на Киевом в тюрьмах, не попадают под это правило", - продолжил он.

Наконец, президент прокомментировал возможность отмены визового режима между Украиной и ЕС: "Я поддерживаю отмену виз Украины с Европой. Вообще визы в Европе - это анахронизм. Но эти визы не дают права на работу. В итоге поток украинцев в ЕС вырастет, но они окажутся в унизительном положении нелегалов".