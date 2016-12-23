Путин про «Ельцин Центр»: не надо обострять исторические вопросы

Президент Владимир Путин отвечая на вопрос о широкой общественной дискуссии вокруг деятельности «Ельцин Центра» заявил, что некоторые исторические факты нужно подавать более точно, но при этом «не обострять» ситуацию.

«Я против того, чтобы бесконечно обострять исторические вопросы. В дискуссии нет ничего плохого. Кто-то придерживается более либеральных взглядов, кто-то традиционных, консервативных. У нас всегда были почвенники и западники. Но в следующем году мы будем отмечать революционные события 1917 года, и мы должны вести дело к примирению, а не к нагнетанию страстей», — сказал Путин, отвечая на вопрос «Накануне.ру».