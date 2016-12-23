Путин заявил о рекордно низкой инфляции в этом году

Президент Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции заявил, что макроэкономические показатели страны в этом году оказались лучше, чем были в 2015 году.

По его словам, ВВП страны в 2015 году упал на 3,7%, а в этом году наблюдается уже меньшее снижение. После того, как в ноябре наблюдался рост ВВП, по итогам года можно ожидать, что внутренний валовой продукт сократится всего на 0,5%, отметил он.

Путин подчеркнул, что рост ВВП происходит за счет роста в реальном секторе экономики - в машиностроении, легкой перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Президент отметил, что, если в 2015 году инфляция даже для нашей экономики была высокой, так как возникла проблема импортозамещения, то сейчас динамика хорошая, а по итогам этого года инфляция составит менее 6%. По его словам, далее стоит ожидать снижения инфляции до 5-4%.

у нас за месяц инфляция как в США за год — Митя Алешковский (@aleshru) 23 декабря 2016 г.

Наконец, Путин заявил, что в реальном секторе экономики наблюдается рост зарплат, и, несмотря на отрицательную динамику потребительской активности, в дальнейшем стоит ожидать роста.