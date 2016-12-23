Анкара ограничила туркам доступ к соцсетям

Власти Турции ограничили гражданам доступ к социальным сетям Twitter, Facebook и YouTube после появления в интернете видео, на котором боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» заживо сжигают двух турецких солдат в сирийском Аль-Бабе, передает Turkey Blocks.

Издание располагает данными о том, что в стране действительно отсутствует доступ ко всем указанным сайтам. Блокировка затронула пользователей провайдера Uydunet, а также мобильных операторов Turkcell и Vodafone.

Также турецкие интернет-пользователи отмечают проблемы с доступом к сервисам-анонимайзерам, с помощью которых ранее можно было обойти блокировку.