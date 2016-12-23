МОК начал расследование против 28 российских олимпийцев

Международный Олимпийский комитет (МОК) инициировал дисциплинарные дела в отношении 28 российских атлетов, чьи манипуляции с допинг-пробами доказаны, и чьи имена упоминаются в докладе независимой комиссии Макларена. Соответствующий документ опубликован на сайт организации.

Будут проверены все пробы российских спортсменов, выступавших в Сочи-2014, Лондоне-2012 и Ванкувере-2010.

МОК уточняет, что в самих пробах запрещенных веществ обнаружено не было, но на пробирках могут быть обнаружены следы манипуляций. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры вплоть до отстранения от соревнований.

Выступая на пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что считает допинговый скандал политическим. Он отказался оценивать действия МОК, но подчеркнул, что деятельность комитета должна быть «прозрачной, понятной и проверяемой».