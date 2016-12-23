Россия попросила Apple помочь взломать iPhone убийцы Карлова

Сотрудники правоохранительных органов России и Турции, которые занимаются расследованием убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, потребовали от американской компании Apple обеспечить им доступ к iPhone Мевлюта Алтынташа, совершившего покушение. Об этом сообщает The Hacker News.

Следователи попросили Apple получить доступ к смартфону в обход PIN-кода. Однако MacReports отмечает, что американская компания не планирует выполнять просьбу правоохранительных органов России. При этом издание допустило, что специалисты РФ, направленные в Турцию для расследования уже получили доступ к телефону нападавшего.

Напомним, Андрей Карлов был убит в Анкаре во время выступления на открытии выставки, посвященной России. Нападение произошло 19 декабря. 22 декабря посол был похоронен в Москве.