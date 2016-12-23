В ЛНР рассказали о попавших под артобстрел в Дебальцево журналистах

В районе Дебальцево в Донбассе под артобстрел попали журналисты, записывавшие интервью с мирными жителями. Об этом РИА Новости рассказали в штабе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«Около 09:30 журналисты ANNA-News, ЛИЦ и News Front попали под обстрел в населённом пункте Нижнее Лозовое» — цитирует РИА Новости свой источник

Представители ЛНР сообщили, что обстрел украинская сторона начала из орудий 152 калибра. Журналистов удалось эвакуировать. Они, как и мирные жители, не пострадали. Был разрушен один жилой дом.

19 декабря стало известно о попытке прорыва, предпринятого украинской армией по всей линии соприкосновения в районе Дебальцево.

21 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подтвердил, что в течение последних дней в этом районе идут активные боевые действия между украинскими военными и силами ЛНР. Он подчеркнул, что за последние сутки по позициям ЛНР выпущено рекордное количество снарядов — было сделано 800 выстрелов.