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23 декабря 2016, 13:56
Владимир Путин Россия Турция убийство

Путин: убийство посла — это покушение на Россию

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря
Пресс-служба Кремля

Убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова — это покушение на Россию и на российско-турецкие отношения, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Я скептически относился к тезису, что наш самолет (Су-24) был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, но сейчас после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я начинаю менять свое мнение», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Sputnik Турция.

«Проникновение деструктивных элементов в правоохранительную структуру и армию Турции — это факт. Помешает ли это развитию отношению? Нет, не помешает. Мы понимаем важность и значение российско-турецих отношений, будем всячески развивать», — добавил президент. 

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