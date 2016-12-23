Мемория. Юлий Ким

23 декабря 1936 года родился Юлий Ким, бард, поэт и драматург

Личное дело

Юлий Черсанович Ким (80 лет) родился в Москве в семье переводчика с корейского языка Ким Чер Сана и учительницы русского языка и литературы Нины Валентиновны Всесвятской. Всего через два года после его рождения отец был репрессирован – обвинен в шпионаже в пользу Японии и расстрелян, а мать отправлена в ссылку. Юлий с сестрой после ареста мамы были отправлены к бабушке с дедушкой в Калужскую область. Затем он провел несколько лет у теток в Туркмении - до 1946 года, когда из ссылки вернулась мама. Там заканчивал среднюю школу с 8-го по 10-й класс. Возвратиться в Москву смог только в 1954 году.

Приехав в столицу, Юлий Ким поступил на историко-филологический факультет Московского педагогического института, который окончил в 1959 году. По распределению был направлен на Камчатку, где четыре года преподавал в школе поселка Анапка Карагинского района. Вернувшись в Москву в 1963 году, несколько лет был учителем литературы, истории и обществоведения (в том числе — в школе-интернате номер 18 при МГУ).

С 1965 года Юлий Ким становится активным участником правозащитного движения, В 1966 году женится на Ирине Якир — внучке репрессированного командарма Ионы Якира и дочери известного правозащитника и диссидента Петра Якира.

В 1967—1969 годах Ким неоднократно подписывал коллективные письма с требованиями соблюдения прав человека, адресованные властям. Вместе со своим тестем П. Якиром и с И. Габаем был соавтором обращения «К деятелям науки, культуры и искусства» (январь 1968) о преследованиях инакомыслящих в СССР, участвовал во многих акциях и движениях в защиту прав. К этому же периоду относится и ряд «диссидентских» песен Кима: «Адвокатский вальс», «Господа и дамы» и другие.

В 1968 году из-за правозащитной деятельности Киму пришлось уйти из школы. Его вызвал для беседы сам начальник Пятого управления КГБ Филипп Бобков. Он был правой рукой Андропова, курировал искусство и диссидентов. По воспоминаниям Кима, он ему заявил: «Преподавать в советской школе с такими антигосударственными взглядами вы, конечно, не можете. Воздержитесь и от выступлений с песнями". - "Позвольте, а на хлеб насущный как же зарабатывать?" - "Мне сказали, что у вас есть какие-то договоры с кино, театром. Пожалуйста. Мы препятствовать не собираемся».

С этого момента Юлий Ким стал вести жизнь свободного художника как поэт и композитор.

Ещё будучи студентом пединститута он начал писать песни на собственные стихи и исполнять их под аккомпанемент на семиструнной гитаре с особым «цыганским» строем. Первые концерты Кима, состоявшиеся в Москве в начале 1960-х годов, сразу принесли ему огромную популярность в кругах любителей бардовской песни.

В марте 1968 года Юлий Ким вместе с Александром Галичем и другими бардами участвовал в Фестивале авторской песни, организованном клубом «Под интегралом».

С того же года Ким стал профессионально заниматься сочинением песен и пьес для театра и кино, продолжая заниматься правозащитной деятельности. В 1970—1971 годах он участвовал в подготовке «Хроники текущих событий» — первого в СССР неподцензурного правозащитного информационного бюллетеня, который распространялся через самиздат. Некоторые выпуски «Хроники» этого периода практически полностью были отредактированы им. Позже, однако, Юлий Ким отошёл от активной правозащитной деятельности.

В 1974 году Ким вступает в Московский профком драматургов и начинает работу над собственными пьесами. В 1985 году он исполнил главную роль в спектакле по своей пьесе «Ной и его сыновья». Тогда же вышел первый диск с его песнями — «Рыба-кит».

После начала перестройки фирма грамзаписи «Мелодия» выпускает, наконец, пластинку с песнями Кима (1988); в титрах кинофильмов появляется его фамилия. В 1990 году вышла песенная пьеса-композиция «Московские кухни», ставшая своеобразной вехой в его диссидентском творчестве.

В 2002 году перевёл знаменитый мюзикл «Нотр-Дам де Пари» на русский язык, став автором русской версии сценария этого спектакля и большинства песен для него. Позднее на сцене Театра оперетты в Москве были поставлены мюзиклы «Монте-Кристо», «Граф Орлов» и «Анна Каренина», либретто для которых также написал Ким.

В марте 2008 года Юлий Ким вместе с другими бардами участвовал в Фестивале авторской песни «Снова „Под интегралом“ — 40 лет спустя», посвящённом возрождению клуба «Под интегралом» и сорокалетию фестиваля 1968 года.

Начиная с 1998 года писатель живёт попеременно в Москве и в Иерусалиме, где у него имеется трехкомнатная квартира. Является членом редколлегии «Иерусалимского журнала». Однако своим домом по-прежнему считает именно Москву.

В 2016 году Юлию Киму присуждена премия Московской хельсинкской группы «За защиту прав человека средствами культуры и искусства».

Чем знаменит

Юлий Ким Вятская филармония

Советский и российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард, участник диссидентского движения в СССР. «Русский писатель с гитарой», по меткому определению Станислава Рассадина, Юлий Ким является автором около пятисот песен, трёх десятков пьес и десятка книг. Его песни вошли во все антологии авторской песни, а также во многие поэтические антологии современной русской поэзии, в числе которых «Строфы века» (составитель Евгений Евтушенко, 1994).

Большинство песен Юлия Кима написано им на собственную музыку, но многое было создано в соавторстве с такими композиторами, как Геннадий Гладков, Владимир Дашкевич, Алексей Рыбников. Так, в паре с Гладковым он написал песни к популярным советским кинофильмам «Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев», «Дульсинея Тобосская», «Сватовство гусара». Всего же песни Кима звучат в полусотне фильмов, в том числе «Бумбараш», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собачье сердце».

О чем надо знать

Из-за своей активной правозащитной деятельности, Юлий Ким был вынужден многие годы творить под псевдонимом Ю. Михайлов – именно это имя появлялось в титрах кинофильмов и афишах спектаклей с его музыкой и текстами.

Псевдоним он придумал себе сам. При этом «все, кому надо» прекрасно знали, кто под ним скрывается. По словам самого Кима, «это был чистый компромисс: вы не подписываетесь настоящим именем - мы вас не трогаем».

Фильм, в титрах которого появился бы Юлий Ким, могли положить на полку, а спектакль с его именем на афише - закрыть. Поэтому, чувствуя свою ответственность за работу целого коллектива, Ким и подписывался псевдонимом.

Это продолжалось с 1969 по 1985 год, когда Булат Окуджава в посвященном барду очерке «Запоздалый комплимент», опубликованном в «Литературной газете», этот псевдоним «отменил». «Он начал писать обо мне как о Ю. Михайлове, но где-то в середине его прорвало: "Да какой там Ю. Михайлов, когда все мы знаем, что это Юлий Ким!" Это было уже горбачевское время, уже повеяло перестроечным духом. И я вернулся к своей, как говорится, "девичьей фамилии"», - рассказывал бард.

Сам он довольно критически относится к своему диссиденству. «Мое участие в диссидентском движении не стоит преувеличивать. Я не ставлю себя вровень с известными правозащитниками, перед гражданским мужеством которых преклоняюсь. Я был всего лишь соредактором "Хроники текущих событий", двух ее номеров - 11-го и 18-го. Стилистически подправил поступивший материал, расположил его по рубрикам - и всё. Я занимался этим, уже отказавшись гласно выражать свое отношение к режиму. Не хотелось еще раз испытывать судьбу», - говорит писатель. По его словам, он был «не на передовой, но скорее в тылу, который делал все для фронта».

Прямая речь

О зрителе: «Мне всегда было особенно дорого не гражданское понимание моих гражданских сочинений, а филологическое понимание моих филологических сочинений - когда слушатели оценивали всякие стилистические нюансы».

О своей аудитории: «Моя аудитория - это, конечно, интеллигенция. Образованное сословие. И все мои фиги в кармане, имеющие культурное название "эзопов язык", находили отклик именно в образованном сословии. Я понимал, что в ПТУ или воинскую часть с этим приходить не надо».

О любви к Камчатке: «На Камчатку я впервые приехал по окончании Московского педагогического института, по распределению. Два года отработал, уехал обратно, и за это Камчатка наградила меня чудовищной ностальгией. После двух лет успешной педагогической работы в столице я все-таки вернулся на Камчатку, чтобы с этой ностальгией справиться. Через полгода снова, уже окончательно уехал в Москву, острая ностальгия прошла, а тяга к Камчатке осталась. В итоге я был на Камчатке семь раз».

О бардовской песне: «Я думаю, бардовская песня обречена на бессмертие. Тяга к песнетворчеству присуща многим народам, но в российском она имеет просто повальный характер. Стихотворная песенная графомания в самом лучшем смысле слова. В общем, я уверен, что бардовская песня жива и будет жить».

Писатель Алекс Тарн о Юлии Киме: «Его диссидентство было тоже особенным — уникально кимовским — не воинственным, но скорее недоумевающим: мол, как же так можно?.. зачем?.. почему? Ведь "людям должно же быть стыдно / таких же людей не понять"… ("Адвокатский вальс"). Именно такими — на почве недоумения — представляются его разногласия с советской властью. Не надрыв, не выкрик, не гримаса ненависти (то есть все то, что эта власть, расстрелявшая отца и протащившая по лагерям и ссылкам мать Юлия Черсановича, несомненно, заработала от него с лихвой), а это вот тихое интеллигентное удивление: "Как же так? Должно же быть стыдно…"»

7 фактов о Юлии Киме

В оперативных сводках КГБ Юлий Ким фигурировал под кодовым именем «Гитарист»

Однажды песню Юлия Кима «Губы окаянные, думы потаенные...» – передали по радио как «русскую народную». На следующий день Ким снимал телефонную трубку исключительно со словами: «Русский народ слушает».

Сам себя Юлий Ким не считает «полноправным представителем так называемой авторской песни»: «Я считаю себя литератором. И прежде всего занимаюсь драматургией. Это главное мое занятие. А сочинение песен - попутная стезя. Второе мое дело после написания пьес и либретто».

В титрах к картине «Формула любви» указано, что «автор текста — Юлий Ким», однако к знаменитой песне «Уно моменто», прозвучавшей в фильме в исполнении Семена Фарады и Александра Абдулова, Ким отношения не имеет. В фильме звучат его романс и речитатив в самом начале. А «Уно моменто» полностью сочинил Геннадий Гладков.

Барду очень нравится каламбур, который он слышит от зрителей каждый раз, где бы ни выступал: «Как Ким ты был, так Ким остался».

Является членом Союза кинематографистов (1987), Союза писателей (1991) и Пен-клуба (1997).

Юлий Ким - лауреат премии «Золотой Остап» (1998), российской Государственной премии имени Булата Окуджавы (2000), национальной премии «Поэт» (2015) и многих других литературных и музыкальных премий.

Материалы о Юлии Киме

«С Ким поведешься». Интервью с Юлием Кимом. «Российская газета», 17.11.2010.

Интервью с Юлием Кимом накануне 80-летия. «Факты», 26.02.2016

«Все равно мы сюда соберемся». Алекс Тарн к 80-летию Юлия Кима. НГ, 21.12. 2016

«Бард Юлий Ким: "Рабская составляющая - это наша история"», МК, 22.12.2016

Статья о Юлии Киме в русской Википедии