Коломойский похвалил украинские власти за приватизацию Приватбанка

Один из двух главных акционеров Приватбанка Игорь Коломойский поблагодарил правительство Украины за приватизацию банка и обвинил Национальный банк (НБУ) в его проблемах. Об этом пишет УНИАН.

«Приватбанк стал жертвой произвола НБУ… В результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действиями НБУ, мы были вынуждены обратиться к кабинету министров с предложением о передаче Приватбанка государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины» — заявил бизнесмен.

Коломойский заявил, что политика НБУ, основанная на искусственном снижении капитализации банка, и постоянные изменения нормативов погубила «сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом».

Он также назвал мифом сообщение главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой о недостаче размером в 5,6 млрд долларов.

Напомним, 22 декабря украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил, что Приватбанк национализирован. Государству он обошелся в одну гривну.