СМИ сообщили об экстренной госпитализации Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков экстренно госпитализирован, сообщает Life со ссылкой на источники.

По данным телеканала, экс-мэр Москвы Юрий Лужков неожиданно потерял сознание в фундаментальной библиотеке МГУ.

Экс-мэра в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, утверждают источники Life.

Представители бывшего мэра отказались комментировать эти сообщения в разговоре с «Медузой». «Нет ничего, никакой информации», — заявил представитель Лужкова.

Врачам удалось выяснить, что бывший градоначальник долгое время принимал сильнодействующий лекарственный препарат, видимо, он и спровоцировал приступ, пишет Life.

Телеканал сообщает, что сейчас Лужков находится в реанимации одной из столичных клиник, его состояние оценивается как удовлетворительное.