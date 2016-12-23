23 декабря 2016, 15:35
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Лужкова
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков экстренно госпитализирован, сообщает Life со ссылкой на источники.
По данным телеканала, экс-мэр Москвы Юрий Лужков неожиданно потерял сознание в фундаментальной библиотеке МГУ.
Экс-мэра в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, утверждают источники Life.
Представители бывшего мэра отказались комментировать эти сообщения в разговоре с «Медузой». «Нет ничего, никакой информации», — заявил представитель Лужкова.
Врачам удалось выяснить, что бывший градоначальник долгое время принимал сильнодействующий лекарственный препарат, видимо, он и спровоцировал приступ, пишет Life.
Телеканал сообщает, что сейчас Лужков находится в реанимации одной из столичных клиник, его состояние оценивается как удовлетворительное.
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