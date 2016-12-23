«Мегафон» раскрыл стоимость предстоящей покупки Mail.Ru

Компания «Мегафон» объявила о планах покупки у USM 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group. Об этом сообщается в пресс-релизе сотового оператора.

Общая стоимость сделки составит 740 млн долларов. При этом 640 млн долларов предполагается выплатить в момент закрытия сделки, а еще 100 млн долларов — через год после этого. 20 января 2017 на специальном собрании акционеров «Мегафона» будет обсуждаться одобрение сделки.

Пресс-служба сотового оператора отмечает, что предстоящая сделка пойдет на пользу для обеих компаний, в частности, будет расширен ассортимент и способы продвижения цифровых услуг «Мегафона», запущено специальное предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте» и многое другое.

Сообщения о переговорах по покупке «Мегафоном» интернет-холдинга Mail.ru Group появились в середине ноября. Позже в «Мегафоне» опровергли эту информацию. «Это ерунда. "Мегафон" не покупает Mail.ru», — заявил «Интерфаксу» член совета директоров «Мегафона» Иван Таврин.