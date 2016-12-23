В Средиземном море с начала года погибли пять тысяч мигрантов

C начала года в Средиземном море при попытке перебраться в европейские страны погибли пять тысяч человек, передает Reuters со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международную организацию по делам миграции.

Число погибших достигло пяти тысяч человек после того, как в декабре в Сицилийском проливе затонули два судна с мигрантами из Ливии, на борту которых находились около 100 человек.

Официальный представитель UNHCR Уильям Спиндлер подчеркнул, что это самый высокий показатель из когда-либо зарегистрированных.

По данным Международной организации по миграции, в 2015 году в Средиземном море утонули 3777 мигрантов.