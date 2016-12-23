РСП Михалкова заподозрили в краже 1,84 млрд рублей

Агентство страхования вкладов (АСВ) заподозрило руководство Российского союза правообладателей (РСП), Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в причастности к выводу более 1,84 млрд рублей из Мострансбанка. Организация обратилась в МВД РФ с просьбой о проведении соответствующей проверки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Учредителем РСП стали РАО, ВОИС и Союз кинематографистов России. Президентом совета РСП является кинорежиссер Никита Михалков, а его сын Артем — председателем правления.

Ранее АСВ обвиняло руководство Мострансбанка в хищении и растрате средств вкладчика в особо крупном размере — 35,5 млрд рублей. Организатором преступления агентство считает экс-председателя правления банка Сергея Захарикова. С июня 2016 года он находится под домашним арестом по другому делу и обвиняется в незаконной банковской деятельности.

Собеседники издания в РСП и ВОИС заявили, что обе организации работали с Мострансбанком, однако его кредиторами не являлись.

«В отношении ОАО "Мострансбанк" нами ранее уже были направлены материалы в правоохранительные органы»,— сообщили собеседники «Коммерсанта».

Представители Сергея Захарикова от комментариев отказались.

Напомним, 17 июня по подозрению в выводе 500 млн рублей был арестован глава РАО Сергей Федотов. Михалков подписал личное поручительство с просьбой о более мягкой мере пресечения. Однако суд оставил его без внимания.