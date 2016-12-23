Штаб Трампа объяснил его слова о расширении ядерного потенциала США

Представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер пояснил его слова о необходимости Америки укреплять свои ядерные возможности, передает Reuters.

«Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия, а также крайнюю необходимость предотвратить его — в частности среди террористических организаций, нестабильных и неуправляемых режимов», — заявил Миллер.

22 декабря Трамп написал в своем твиттере, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений. Он пояснил, это необходимо до тех пор, пока «мир не станет трезво оценивать значимость атомным бомб».

Ранее, в сентябре, на первых теледебатах с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон Трамп не исключил возможность нанесения США превентивного ядерного удара. Говоря о ядерном потенциале других стран, политик отмечал, что арсенал, которым располагает Россия, по его мнению, новее, чем американский.