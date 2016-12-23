Мутко прокомментировал отмену спортивных соревнований в России

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко назвал отмену спортивных соревнований в стране необоснованной и заявил о необходимости страхования от подобных случаев. Он также выступил за усиление ответственности по таким ситуациям. Об этом пишет РИА Новости.

«Отмена соревнований на территории России — это очень плохо. Люди готовились, болельщики. В Тюмени 20 тысяч билетов было куплено. Отъем соревнований ничем не обоснованный, но нам надо научиться защищать себя, нужно страховать соревнования, усиливать юридическую ответственность. Хотел бы, чтобы было такое поручение, чтоб на это обратили внимание», — подчеркнул Мутко.

Напомним, что после доклада по итогам расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена Международный олимпийский комитет рекомендовал не проводить соревнования по зимним видам спорта на территории России.

В частности, отменен этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени, а чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года вместо Сочи пройдет в Германии.