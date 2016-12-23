Путин следит за делом Немцова

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что внимательно следит за всеми громкими и резонансными уголовными делами, в том числе за убийством политика Бориса Немцова.



«Я слежу за всеми громкими делами. Я поддерживаю все, что делает следствие в выявлении всех причастных и виновных. То что люди, занимавшие официальные позиции, в том числе в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения, здесь ведь нет ничего удивительного. И в нашей стране и за рубежом это происходит сплошь и рядом», — ответил Путин журналисту «Эха Москвы» на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы подозреваемый Руслан Геремеев (замкомандира батальона внутренних войск России «Север») явился в суд.

«Будем последовательно работать над выявлением всех обстоятельств. По большинству резонансных дел, следствие приходит к выяснению всех обстоятельств», — добавил Путин.