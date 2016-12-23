США призвали Россию отменить закон об иноагентах

Госдепартамент США обратился к правительству России с предложением отменить закон об иностранных агентах. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В тексте обращения сказано, что сам термин «иностранный агент» предполагает, что «эти организации являются предателями», хотя род их деятельности может варьироваться от борьбы с пытками до защиты перелетных птиц.

«Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и придерживаться своих обязательств в сфере международных прав человека», — отмечается в документе.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter предложил госдепартаменту США сначала отменить подобный закон в своей стране.

Госдеп призвал Россию отменить закон об иностр.агентах. Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 декабря 2016 г.

Напомним, в начале декабря президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости проконтролировать правоприменение закона об иноагентах после того, как ему сообщили, что список «по ошибке, по недосмотру, по рьяности ума» попали экологические организации.