Шансонье Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 млн рублей

23 декабря Свердловский суд определит меру пресечения для художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады, известного исполнителя в жанре блатной и дворовой лирики, Александра Новикова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в областном суде.

Местные СМИ сообщили, что он подозревается в махинациях с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс» на сумму 36 млн рублей. В 2015 году против бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Следователи выяснили, что хищение взносов 65 пайщиков ЖК превысило общий ущерб в 150 млн рублей. Новиков стал фигурантом этого дела.

Александр Новиков в 1985 году был осужден на 10 лет за спекуляцию электромузыкальной аппаратурой. РИА Новости пишет, что он получил срок за торговлю контрафактным алкоголем.

В 1990 году Верховный суд отменил наказание из-за отсутствия состава преступления.

С 2004 года Новиков возглавляет фонд «400-летие Дома Романовых» на Урале. В 2010 году он занял должность худрука Уральского государственного театра эстрады.