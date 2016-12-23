Путин назвал одну из важнейших проблем Крыма

Президент России Владимир Путин признал, что в Крыму и Севастополе уровень заработной платы ниже, чем в среднем по России. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.

«По Российской Федерации зарплаты в среднем 35 тысяч рублей, а в Крыму — 24 тысячи с небольшим. Я уверен, что этот показатель выровняется. Нам также нужно предпринять необходимые шаги, чтобы в региональных органах власти зарплаты были в среднем как по стране», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста «КрымИнформ».

Кроме того президент отметил существование ряда проблем со здравоохранением на полуострове.

«В Крыму нужно решить вопросы, которые не решались десятилетиями. В первую очередь, конечно, речь о медицине. Есть проблема с подготовкой персонала, так как люди пока что зачастую не имели опыта работы с современным оборудованием», — добавил Путин.