Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафовали

Четырем выборщикам от штата Вашингтон, не проголосовавшим за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, придется заплатить штраф в тысячу долларов. Об этом сообщает АР со ссылкой на представителя госсекретаря Дэвида Аммонса.

Он сообщил агентству, что если штраф не будет оплачен в течение 60 дней, выборщиков принудит к этому суд.

Агентство сообщает, что 8 ноября за Клинтон в штате Вашингтон проголосовали 12 выборщиков. В соответствии с законодательством США они подписывают обязательство голосовать за кандидатов своей партии на пост президента и вице-президента. Однако 19 декабря Клинтон получила всего 8 голосов, в то время как бывший госсекретарь Колин Пауэлл, не участвовавший в выборах, набрал 3 голоса. Один человек проголосовал за активистку от индейской общины.

Система штрафов была введена в 1967 году, сообщает АР. Тогда Майк Пэдден, ныне являющийся сенатором от республиканской партии штата Вашингтон, проголосовал за Рональда Рейгана вместо Джеральда Форда.

Напомним, 19 декабря избранный президент США Дональд Трамп набрал 304 голоса выборщиков.

Несмотря на то, что Хиллари Клинтон набрала 48,2% голосов против 46,1% отданных Трампу, она не смогла получить большинство голосов выборщиков и набрала всего 227 голосов при необходимых 270.