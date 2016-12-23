Путин пообещал пенсионерам единовременные выплаты

Президент Владимир Путин заявил, что в начале 2017 года всем пенсионерам, все зависимости от категорий, будет выплачено по пять тысяч рублей. По его словам, для многих пенсионеров единовременная выплата будет выгоднее, чем индексация в течении года.

«В следующем году у нас заложены средства, чтобы с февраля проиндексировать пенсию на инфляцию 2016 года, у нас заложены на это средства», - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Что касается досрочного выхода, этот вопрос действительно требует дополнительного внимания. У нас много категорий, досрочно выходящих на пенсию. Любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и должны приниматься только после тщательного анализа», — добавил президент.