Российским почтальонам купят смартфоны на 195 млн рублей
«Почта России» намерена закупить для своих сотрудников 15 тысяч смартфонов, поддерживающих платформу российского производства. Соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок.
Согласно документации, «Почте России» нужны смартфоны Jolla C либо их эквиваленты. Если закупка пройдет по максимальной сцене, то цена одного смартфона достигнет 13 тысяч рублей.
В число технических требований к закупаемым устройствам входит поддержка 2G и 3G, наличие слота для карты памяти, поддержка GPS и ГЛОНАСС, диагональ экрана от 5 до 5,5 дюйма, камера с разрешением не менее 8 Мп со вспышкой, 4-ядерный процессор с частотой от 1,2 ГГц, 2 МБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.
Из технического описания также следует, что операционная система смартфонов должна быть сертифицирована Федеральной службой безопасности России по классу АК1 и включать средства криптографической защиты информации, сертифицированные ФСБ по классу КС1.
Как поясняют «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Почты России», смартфоны нужны для «проекта мобильных почтово-кассовых терминалов», с помощью которых почтальоны смогут на дому принимать платежи за ЖКХ, оформлять страховки и оплачивать кредиты. В настоящее время в работе почтальонов используется 10 тысяч подобных устройств.