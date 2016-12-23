Иркутская полиция изъяла 10 тыс. бутылок аналога «Боярышника»

Полиция Иркутска в ходе рейда по выявлению торговых точек с контрафактной спиртосодержащей продукцией изъяла 10 тысяч бутылок косметического средства «Боярышник», ставшего причиной гибели более 60 человек, передает ТАСС.

«22 декабря оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями Следственного управления СК России по Иркутской области в подвале коттеджа, расположенного по улице Автомобильной Иркутска, обнаружено и изъято 10 тыс. бутылок косметического средства, разлитого в стеклянные емкости по 250 мл», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, полицейские проверки связаны с массовым смертельным отравлением спиртосодержащей жидкостью для ванн «Боярышник» в Иркутске.