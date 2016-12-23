Рейтинг недоверия Порошенко достиг рекордных 82%

82% опрошенных украинцев недовольны деятельностью президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты проведенного украинской группой «Рейтинг» опроса.

Положительную оценку высказали лишь 16% участников опроса.

82% респондентов низко ценили достижения председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Им довольны только 11% опрошенных.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вызвал упреки 78% респондентов. Положительно оценили его 16% участников опроса.

Опрос проводился с 8 по 18 декабря, опрошены 2000 человек.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко заявил, что большая часть кредита, полученного от Международного валютного фонда (МВФ) Киевом, была потрачена президентом страны Петром Порошенко на войну. Он также обвинил президента в поддержке коррупции на государственном уровне.