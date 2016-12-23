Владимир Путин начал большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что темой номер один традиционно станет «наша внутрироссийская жизнь», а также предположил, что будет много вопросов о Сирии, перевооружении российской армии, а аккредитованные на пресс-конференции американские журналисты зададут много вопросов о выборах американского президента.

В текущем году Владимир Путин проводит одиннадцатую большую пресс-конференцию. Впервые он общался с журналистами в таком формате 18 июля 2001 года. Самая длинная большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в 2008 году – 4 часа 40 минут, глава государства ответил на 106 вопросов от 80 журналистов при аккредитованных на мероприятии 1364 работниках СМИ.

В этом году общение главы государства с журналистами перенесли на 23 декабря в связи с траурными мероприятиями – 22 декабря в Москве прощались с российским послом Андреем Карловым, убитым в Анкаре в результате покушения.