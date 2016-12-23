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23 декабря 2016, 10:50
биология насекомые

Радары обнаружили триллионы ежегодно мигрирующих насекомых

Насекомые в воздухе
Насекомые в воздухе
Pixabay

После десятилетнего исследования с использованием специальных радаров, проведенного на юге Англии, ученые пришли к выводу, что над страной ежегодно совершают миграции с юга на север и обратно от двух до пяти триллионов насекомых. Это составляет несколько тысяч тонн биомассы, перемещающейся на расстояние до сотни километров в день.

Силке Бауэр (Silke Bauer) из Швейцарского орнитологического института, комментируя опубликованные результаты, называет эти цифры ошеломительными. Ларри Стивенс (Larry Stevens) из Музея Северной Аризоны говорит, что такие показатели кажутся характерными для бассейнов Амазонки и Конго, а не для Великобритании. Хотя миграции отдельных видов насекомых были известны и ранее (например, перелеты бабочек монархов в Северной Америке), новые данные требуют системного подхода к изучению перелетов насекомых и заставляют подозревать, что дальние перемещения среди них значительно более распространены. В телах летающих насекомых содержится азот и фосфор, поэтому они могут играть значительную роль в перемещении этих ключевых веществ по земному шару. «Насекомые маленькие существа, но в совокупности они могут оказывать большое влияние, сравнимое по величине с большими океанскими миграциями планктона», – сказала Лаэль Парротт (Lael Parrott), экологический географ из Университета Британской Колумбии.

Использование мобильных радаров для отслеживания воздушных перемещений насекомых началось в Великобритании в 1970-е годы, когда такую технологию разработали с целью наблюдений за стаями саранчи. К 1990-м годам усилиями центра сельскохозяйственных исследований Rothamsted Research в городе Харпенден была создана постоянная сеть радаров, автоматически регистрирующая насекомых разных размеров. Одним из первых открытий, сделанных при помощи радаров Джейсоном Чепменом (Jason Chapman) из Университета Эксетера и его коллегами, стало обнаружение того, что некоторые виды бабочек перемещаются на зиму из Северной Европы в Средиземноморье, пользуясь попутными ветрами.

Теперь Чепмен совместно с Гао Ху из Нанкинского сельскохозяйственного университета и другими авторами опубликовали данные за 2000 – 2009 год собранные радарами в Харпендене и двух других городах. Радары фиксировали крупных и средних насекомых: от бражников и жуков-плавунцов до божьих коровок и мух-журчалок, летающих на высотах от 150 метров до 1200 метров. Данные о более мелких насекомых собирали при помощи исследовательских аэростатов. За десять лет было отмечено 1320 массовых миграции в дневное и 898 в ночное время. Потоки насекомых, направляющиеся на юг осенью и на север весной, как правило, совпадают с благоприятными ветрами, которые помогают им перемещаться со скоростью до 58 километров в час.

Ученые планируют расширить зону наблюдений, обзаведясь несколькими радарами в континентальной Европе. Тогда они рассчитывают набрать достаточно данных, чтобы убедить всех энтомологов, что дальние сезонные миграции распространены среди насекомых.

Итоги исследования опубликованы в журнале Science.

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