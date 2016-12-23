Лимузавры теряли зубы по мере взросления

Обследовав имеющиеся находки, палеонтологи пришли к выводу, что лимузавр (Limusaurus) – небольшой двуногий динозавр, живший около 160 миллионов лет назад, рождался с полным набором зубов, но к 12 годам терял их, оставаясь с гладким клювом. Ранее подобная трансформация не отмечалась ни у нынешних, ни у вымерших видов рептилий. Возможно, взрослые лимузавры переходили на исключительно травоядный образ жизни, и потеря зубов предотвращала их конкуренцию со всеядным молодняком.

Впервые лимузавры были описаны менее десяти лет назад. От морды до кончика хвоста их длина составляла максимум полтора метра, а весили они около 23,5 килограммов. Передвигались лимузавры на задних ногах.

За последние годы палеонтолог Син Суй (Xing Xu) из Китайского института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии и его коллеги собрали 19 полных или частичных скелетов лимузавров разного возраста. Как оказалось, самые юные лумизавры имели десятки прочно сидящих зубов длиной до сантиметра. Потом они постепенно начинали терять зубы, начиная с центра челюсти. Но в возрасте около года у них еще сохранялись 34 зуба. В зрелом же возрасте зубы утрачивались полностью.

Палеонтологи также обнаружили еще более 70 анатомических изменений, происходивших с лимузаврами по мере взросления. К ним относятся изменения в пропорциях черепа и формы верхней челюстной кости, которая с течением времени искривлялась книзу и, предположительно, приобретала вид клюва. Еще одно наблюдение наводит на мысль, что, с возрастом лимузавры отказывались от всеядности и переходили на растительную диету: крупные особи глотали камни, которые, находясь в желудке, предположительно, помогали им измельчать растительный корм и улучшить пищеварение, как это происходит и сейчас у многих растительноядных птиц.

Полученные результаты показывают, что детеныши лимузавров не были уменьшенными копиями взрослых. Анатомические изменения помогали различным возрастным группам находить отдельные ниши в пределах своей экосистемы и тем самым снижать конкуренцию за пищу между взрослыми и потомством. Ученые предполагают, что такое явление могло быть свойственно и другим видам динозавров.

Итоги исследования опубликованы в журнале Current Biology.