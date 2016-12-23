Госдеп не согласился со словами Путина о превосходстве российской армии

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, заявившего, что армия РФ в настоящее время сильнее любого из предполагаемых агрессоров. Об этом он сообщил на брифинге, текст которого опубликован на официальном сайте ведомства.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас», — сказал Кирби.

22 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о превосходстве армии РФ над любым гипотетическим противником. Однако призвал не расслабляться и не допускать сбоев в модернизации вооруженных сил, так как ситуация в любой момент может измениться.